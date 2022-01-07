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Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 7 января

Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 7 января
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 7 января.

В Западной конференции на первом месте располагается санкт-петербургский СКА, имеющий 64 очка после 45 встреч. Вторая строчка — за московским «Динамо», набравшее 63 балла за 46 встреч. «Йокерит» — на третьем месте Запада, имеющий 62 очка после 46 матчей. Такие же показатели имеет московский ЦСКА.

На Востоке первое место сохраняет «Трактор», набравший 69 баллов в 47 матчах. На одно очко отстаёт «Металлург», подопечные Ильи Воробьёва сыграли на один матч меньше. На третьей позиции — «Ак Барс», набравший 64 балла за 46 игр.

Турнирная таблица КХЛ

В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», ЦСКА, «Северсталь», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» Минск.

На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Трактор», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».

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