Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 7 января

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 7 января.



В Западной конференции на первом месте располагается санкт-петербургский СКА, имеющий 64 очка после 45 встреч. Вторая строчка — за московским «Динамо», набравшее 63 балла за 46 встреч. «Йокерит» — на третьем месте Запада, имеющий 62 очка после 46 матчей. Такие же показатели имеет московский ЦСКА.



На Востоке первое место сохраняет «Трактор», набравший 69 баллов в 47 матчах. На одно очко отстаёт «Металлург», подопечные Ильи Воробьёва сыграли на один матч меньше. На третьей позиции — «Ак Барс», набравший 64 балла за 46 игр.

В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», ЦСКА, «Северсталь», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» Минск.



На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Трактор», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».