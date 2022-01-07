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«Уже занимается своим делом». Твиттер НХЛ отреагировал на возвращение Кучерова

«Уже занимается своим делом». Твиттер НХЛ отреагировал на возвращение Кучерова
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз» (4:1).

В самом начале третьего периода, на 43-й минуте, российскому нападающему хозяев Никите Кучерову удалось заработать своё первое очко после возвращения в строй. Россиянин ассистировал своему партнёру по команде канадцу Брейдену Пойнту. Также участие в голе принял и Райан Макдона.

«Первая игра после возвращения, и Никита Кучеров уже занимается своим делом», – отраегировал официальный твиттер-аккаунт НХЛ на возвращение россиянина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

А ещё через 8 минут Кучеров помог отличться и Палату.

В составе победителей забивали Кори Перри, Брейден Пойнт, Ондржей Палат и Алекс Киллорн. У гостей заброшенной шайбой отметился Диллон Дюбе.

Этот матч стал первым для Кучерова с 16 октября, когда он не сумел продолжить встречу с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.

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