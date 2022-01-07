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42-летний Торнтон стал шестым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1700 матчей в лиге

42-летний Торнтон стал шестым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1700 матчей в лиге
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в пользу хозяев – 5:4.

В матче принимает участие 42-летний канадский нападающий «Флориды» Джо Торнтон. Эта игра для форварда стала 1700-й в карьере в НХЛ.

Джо — лишь 6-й игрок в истории лиги, преодолевший эту отметку. До него это удавалось Патрику Марло (1779), Горди Хоу (1767), Марку Мессье (1756), Яромиру Ягру (1733) и Рону Фрэнсису (1731).

Всего у хоккеиста 429 заброшенных шайб и 1106 результативных передач. В текущем же сезоне у него 20 матчей, 4 гола и 2 передачи.

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