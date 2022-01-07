42-летний Торнтон стал шестым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1700 матчей в лиге
Поделиться
В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в пользу хозяев – 5:4.
В матче принимает участие 42-летний канадский нападающий «Флориды» Джо Торнтон. Эта игра для форварда стала 1700-й в карьере в НХЛ.
Джо — лишь 6-й игрок в истории лиги, преодолевший эту отметку. До него это удавалось Патрику Марло (1779), Горди Хоу (1767), Марку Мессье (1756), Яромиру Ягру (1733) и Рону Фрэнсису (1731).
Всего у хоккеиста 429 заброшенных шайб и 1106 результативных передач. В текущем же сезоне у него 20 матчей, 4 гола и 2 передачи.
Комментарии
- 7 января 2022
-
07:37
-
07:28
-
06:58
-
06:38
-
06:30
-
06:19
-
06:12
-
06:09
-
05:56
-
05:50
-
05:44
-
05:39
-
05:23
-
05:05
-
04:53
-
03:44
-
02:56
- 6 января 2022
-
23:52
-
23:27
-
23:16
-
22:44
-
22:28
-
21:47
-
21:40
-
21:26
-
21:19
-
20:52
-
20:30
-
20:06
-
19:38
-
19:33
-
19:29
-
19:00
-
18:58
-
18:40
Партнерский контент