«Я не хотел его травмировать». Фредерик прокомментировал инцидент с Капризовым

Американский нападающий «Бостона» Трент Фредерик заявил, что не пытался травмировать российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче этих команд, завершившемся домашним поражением «Брюинз» со счётом 2:3.
«Надеюсь, что с ним всё в порядке, я не хотел его травмировать. Я просто играл в хоккей, завершал силовой приём. Думаю, он упал, когда я это делал. Надеюсь, с ним всё в порядке. Очевидно, что он хороший игрок», — приводит слова Фредерика Mass Live.
Напомним, матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Миннесотой» завершился со счётом 3:2 в пользу «Миннесоты». У хозяев голы забили Тейлор Холл и Брэд Маршан. В составе гостей шайбы забросили Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтт Болди.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился на 16-й минуте, когда его команда уступала со счётом 0:1. Воспитанник новокузнецкого хоккея реализовал большинство, набрав свое 40-е очко в текущем сезоне НХЛ. Забитый гол стал для него 14-м в нынешнем чемпионате, также в активе россиянина 26 результативных передач.
Во втором периоде в результате столкновения с американским нападающим «Бостона» Трентом Фредериком Кирилл Капризов потерял равновесие, ударился о борт и упал на лёд. После этого хоккеист отправился в раздевалку. Он получил травму верхней части тела и не вернулся в игру.
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