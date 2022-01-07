КХЛ разъяснила ситуацию с отменой матчей «Автомобилиста»

Континентальная хоккейная лига прокомментировала ситуацию с отменой матчей «Автомобилиста» в рамках регулярного чемпионата.



«Почему матч в Хельсинки был отменён и не назначено техническое поражение? Напомним правила, которыми КХЛ руководствуется при принятии решений о переносе матча или его отмене с присуждением технического поражения. Первое: каждый случай изучается индивидуально, рассматриваются все обстоятельства случившегося. Второе: матчи переносятся только в случае форс-мажорной ситуации — то есть, когда у клуба нет возможности оперативно заменить выбывших хоккеистов игроками молодёжной команды или фарм-клуба; либо если имеется угроза эпидемии в лиге с последующей остановкой всего чемпионата.



2 января перед вылетом в Хельсинки в «Автомобилисте» было выявлено 11 положительных тестов на коронавирус; в связи с невозможностью оформления выездных документов игрокам для замены принято решение об отмене игры.



Почему были отменены игры «Автомобилиста» 5 и 7 января? «Автомобилист» прилетел в Москву для проведения следующего матча (5 января с «Авангардом»); также были вызваны хоккеисты из системы клуба. Одновременно количество положительных тестов резко возросло до 17. Из-за риска лавинообразного — массового и неконтролируемого — распространения эпидемии по всей лиге принято решение об отмене матчей «Автомобилиста» с «Авангардом» и рижским «Динамо».



КХЛ оценивает ситуацию по всей лиге совокупно в моменте и на перспективу, а не только данные по одному отдельно взятому клубу. Единичные случаи ПЦР+ после новогодних праздников по состоянию на 6 января есть в девяти клубах; всего положительные результаты по итогам ПЦР-тестирования выявлены в 11 клубах, общее количество заболевших игроков — 35. Для сравнения — ещё 3 января было 15 человек в четырёх клубах.



В двух клубах («Автомобилист», «Салават Юлаев») контагиозность вируса высокая.



Решение о следующих матчах «Автомобилиста», а также о возможности проведения трёх уже отменённых игр в более поздние сроки, будет принято после того, как 8 января игроки пройдут очередное тестирование. То есть на сегодняшний день окончательного решения по отменённым матчам нет, есть только возможные варианты, обсуждаемые с участием всех сторон и с учетом возможностей в календаре Чемпионата КХЛ.



Ситуация в мире усложняется и для КХЛ главное – безопасность и здоровье игроков, болельщиков. При этом лига сделает всё возможное, чтобы продолжить чемпионат с максимальным сохранением матчей.



В случае невозможности провести матчи, отменённые лигой по причине выявления многочисленных положительных ПЦР-тестов у игроков клуба, такому клубу может быть присуждено техническое поражение.



В чём отличие ситуации «Автомобилиста» от «Салавата Юлаева»? Данный случай нельзя сравнивать с ситуацией с «Салаватом Юлаевым» в ноябре 2021 года, когда клубу было засчитано техническое поражение. Тогда местное отделение Роспотребнадзора временно приостановило деятельность всего юридического лица, клуб не имел возможность проводить матчи ни на своей арене, ни на какой-либо другой, что стало бы нарушением законов Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте КХЛ.