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Яшин: Капризов — большой молодец, проводит шикарный сезон. Надеюсь, травма несерьёзна

Яшин: Капризов — большой молодец, проводит шикарный сезон. Надеюсь, травма несерьёзна
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Бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Яшин прокомментировал игровую форму российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Кирилл большой молодец, проводит шикарный сезон. Надеюсь, что полученная травма не станет для него серьёзной. Нужно не сбавлять темп и продолжать отличаться в каждом матче. Желаю ему удачи и здоровья», — приводит слова Яшина «Спорт-экспресс».

Напомним, в текущем регулярном чемпионате на счету 24-летнего форварда 32 проведённых встречи, в которых он набрал 40 (14+26) очков при показателе полезности «+12». «Миннесота» в настоящий момент располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 42 очка после 32 матчей.

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