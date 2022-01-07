Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Линдхольм: «Ак Барс» провёл плохой матч. «Адмирал» был быстрее, это неприемлемо

Линдхольм: «Ак Барс» провёл плохой матч. «Адмирал» был быстрее, это неприемлемо
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Пер Линдхольм прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:4).

«Мы провели плохой матч, соперник накрывал нас везде, особенно во втором периоде. Позволяли им часто выходить „2 в 1“, „3 в 2“, от этого нужно избавляться.

Мы тяжело возвращались в оборону сегодня, обычно наша команда хорошо защищается, мы много и активно катаемся, чтобы отобрать шайбу. А сегодня случился такой день, когда соперник был быстрее нас, и это неприемлемо. Точно нужно измениться к следующему матчу.

Забивать всегда здорово, но не так важно, кто именно это делает. Когда забил в проигранном матче, особо не радуешься.

Впервые проводил матчи так рано? Да, хотя в целом я чувствовал себя хорошо, ноги работали нормально, к раннему началу можно привыкнуть. Но очень плохо, что матч проигран, вот это мне не нравится», — цитирует Линдхольма пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022