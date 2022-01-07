Линдхольм: «Ак Барс» провёл плохой матч. «Адмирал» был быстрее, это неприемлемо

Нападающий «Ак Барса» Пер Линдхольм прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:4).
«Мы провели плохой матч, соперник накрывал нас везде, особенно во втором периоде. Позволяли им часто выходить „2 в 1“, „3 в 2“, от этого нужно избавляться.
Мы тяжело возвращались в оборону сегодня, обычно наша команда хорошо защищается, мы много и активно катаемся, чтобы отобрать шайбу. А сегодня случился такой день, когда соперник был быстрее нас, и это неприемлемо. Точно нужно измениться к следующему матчу.
Забивать всегда здорово, но не так важно, кто именно это делает. Когда забил в проигранном матче, особо не радуешься.
Впервые проводил матчи так рано? Да, хотя в целом я чувствовал себя хорошо, ноги работали нормально, к раннему началу можно привыкнуть. Но очень плохо, что матч проигран, вот это мне не нравится», — цитирует Линдхольма пресс-служба клуба.
- 7 января 2022
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