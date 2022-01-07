The Athletic: Шестёркин — главный претендент на «Везина Трофи», в топ-10 — 4 россиянина

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин является главным претендентом на «Везина Трофи» по версии The Athletic — приз, вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Не должен вызывать особого удивления тот факт, что «Рейнджерс» пропустили на 17,5 голов меньше, чем ожидалось, за 21 игру. Это невероятная цифра, и именно по этой причине «Рейнджерс» добиваются такого успеха в этом сезоне. Шестёркин делает всё возможное, чтобы считаться одним из лучших вратарей мира», — говорится в материале издания.



Также в топ-10 входят ещё три российских вратаря: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», 8-е место), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс», 9-е место) и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», 10-е место).