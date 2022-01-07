Хартли поделился ожиданиями от матча с минским «Динамо»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо», а также прокомментировал перенесённый матч с «Автомобилистом».



«Если мне не изменяет память, в моей карьере один или два раза матч отменяли по причине сильной снежной бури. Также помню, как в мой первый плей-офф с «Колорадо Эвеланш» пришлось изменить расписание из-за стрельбы в школе Колумбайн. Это необычная ситуация, но сейчас, в условиях пандемии, никто не может на это повлиять.



Хорошо, что появилось время немного отдохнуть? Да, но при этом главный вопрос — когда мы сыграем этот матч. Может случиться так, что произойдёт это не в самое удачное время. Но мы доверяем КХЛ, они примут верное решение.



Как готовимся к минскому «Динамо»? Минск — это команда, ориентированная на нападение. Они играют на высокой скорости, очень опасны при выходах на ворота, активно атакуют. Нам будет важно играть в свой хоккей. У нас ряд игроков сейчас отсутствует, но это открывает двери для других ребят, которые возьмут на себя дополнительную ответственность. Мы ждём матча на высоких скоростях. Патрик Рыбар — хороший вратарь. Мы знаем, что два других вратаря у «Динамо» отсутствуют, но пока есть хотя бы один — это всё, что нужно, чтобы был шанс добиться успеха», — цитирует Хартли пресс-служба клуба.



Матч между «Авангардом» и минским «Динамо» пройдёт сегодня, 7 января, начало — в 17:30 мск.