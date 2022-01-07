Грудинин: несмотря ни на что, игроки поедут на МЧМ-2022 и летом. Это такой большой турнир

Защитник молодёжной сборной России по хоккею Владимир Грудинин прокомментировал возможное проведение МЧМ-2022 летом.



«Готовы ли туда ехать ценой своего отпуска или скомканной предсезонки? Конечно, это такой большой турнир. Большое событие. Так что, несмотря ни на что, все игроки, которых вызовут, кто был в Ред-Дире, все согласятся.



Олег Знарок, Сергей Зубов — тренеры с большим опытом. Очень приятно от них получать советы. У Сергея Александровича ещё и огромный опыт хоккеиста. Он подсказывает как форвардам, так и защитникам. Ну и, конечно, какие-то моменты были, где сам мог что-то показать, когда упражнения делали», — цитируют Грудинина «Известия».



Напомним, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил о возможности проведения МЧМ-2022 летом.