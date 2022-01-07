Р. Ротенберг рассказал о состоянии Мичкова. После МЧМ Матвей остался в Канаде на карантине

Главный тренер СКА Роман Ротенберг по окончании матча с «Торпедо» (3:0) рассказал о состоянии игроков после МЧМ-2022.

«Что с Мичковым? Очень ждём Матвея. Он остался в Канаде на карантине, мы с ним ежедневно на связи. Он тренируется, присылает видео, крутит велосипед, делает упражнения. Мы так работаем по удалёнке со всеми, когда случаются такие ситуации. Дальнейшие шаги обсудим по факту, сейчас прогнозировать тяжело.



Давно не появляется Александр Волков? У нас здоровая конкуренция, это двигатель прогресса. Александр тренируется. Игрок перешёл из НХЛ, есть свои особенности в нашей системе. Мы рассчитываем на всех, у нас сильный, дружный коллектив. Саша — важный член нашей команды, мы на него рассчитываем.



В каком состоянии сборники приехали с молодёжного чемпионата мира? Мы на всех рассчитываем. Сегодня вот сыграл Марат Хуснутдинов. Все находятся на эмоциональном подъёме, хотят играть. Вчера был на матче «СКА-Невы» со «Звездой», все ребята очень здорово действовали: и Свечков, и Чибриков, и Аскаров, и Смирнов. Арсений Коромыслов с нами тренируется. Ребята находятся на пике, их готовили к чемпионату мира. Это было видно по движению Марата сегодня, он выглядел великолепно. Проделал огромный объём работы, здорово отыграл в меньшинстве. Думаем, он будет прогрессировать. Работаем со всеми по одной системе, все наши команды так играют. Любой хоккеист может перемещаться между командами системы, не тратя время на адаптацию. Сложнее с игроками, которые приходят из других клубов. Скажем, мы провели один из лучших декабрей в истории СКА, хотя играли с защитниками из ВХЛ. Это говорит о том, что наша система работает. Благодарны ребятам, которые провели лучшие матчи в карьере, и в то же время рады, что возвращаются игроки основы. До сих пор много травмированных, но это часть хоккея. Нужно иметь резервы, глубину, чтобы добиваться максимального результата», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.