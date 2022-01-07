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«Металлург» одержал 700-ю домашнюю победу в высших дивизионах чемпионатов России

«Металлург» одержал 700-ю домашнюю победу в высших дивизионах чемпионатов России
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Благодаря этому успеху «Металлург» одержал 700-ю домашнюю победу в высшем дивизионе отечественного хоккея. Всего магнитогорцы провели 958 домашних матчей. 587 побед «Металлург» одержал в регулярных чемпионатах и ещё 113 — в плей-офф.

Напомним, на третьей минуте Егор Коршков с передачи Павла Красковского вывел железнодорожников вперёд. На 11-й минуте Николай Голдобин, реализовав численное большинство после паса Линуса Хультстрёма, сравнял счёт. На 18-й минуте магнитогорцы вышли вперёд усилиями Анатолия Никонцева. Менее чем через две минуты Денис Зернов увеличил преимущество хозяев.

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