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Наставник «Витязя» — об овертайме: если б проиграли вбрасывание, убежали б в раздевалку

Наставник «Витязя» — об овертайме: если б проиграли вбрасывание, убежали б в раздевалку
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Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко поделился мыслями после матча с ЦСКА (4:3 ОТ), а также прокомментировал гол подольской команды в овертайме при пустых воротах.

«Мы заранее обговорили, что будем снимать вратаря в овертайме. Скажу больше — у нас был ещё и вариант на случай проигранного вбрасывания.

На самом деле, ЦСКА в этом году вспомнил и вернул давно забытые традиции. Вратаря в овертайме снимал ещё «Барыс». Отчаянный шаг! Понимали, что если проиграем вбрасывание, то соперник сделает то же самое. Если бы проиграли вбрасывание — все вместе убежали бы в раздевалку. Если серьёзно, не будем раскрывать свои секреты.

«Четыре на три» на большой поляне — сопернику очень тяжело отнять шайбу. Можно и пять минут владеть инициативой. Никакие изменения в регламенте на этот счёт руки нам не свяжут. Вопрос в том, останется ли очко за ничью. Не считаю правильным отнимать это очко. Когда встречаются команды, у которых примерно одинаковое количество очков, снимать вратаря — это тоже риск», — приводит слова Бабенко «РИА Новости Спорт».

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