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«Авангард» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
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«Авангард» всухую обыграл минское «Динамо» и прервал серию поражений

«Авангард» всухую обыграл минское «Динамо» и прервал серию поражений
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 17:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Якупов (Семёнов, Готовец) – 00:43' (5x5)   2:0 Семёнов (Якупов, Сведберг) – 29:11' (5x5)   3:0 Найт (Толчинский) – 43:21' (5x5)

На 43-й секунде встречи Наиль Якупов вывел «ястребов» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Кирилл Семёнов и Кирилл Готовец. В середине второго периода Кирилл Семёнов удвоил преимущество омичей, забросив первую шайбу после возвращения из НХЛ. На 44-й минуте Корбан Найт с передачи Сергея Толчинского забил третий гол. Шат-аут оформил Шимон Грубец.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 января в Подольске сыграет с «Витязем». Минское «Динамо» 12 января в Риге встретится с местными динамовцами.

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