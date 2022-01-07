«Авангард» всухую обыграл минское «Динамо» и прервал серию поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 43-й секунде встречи Наиль Якупов вывел «ястребов» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Кирилл Семёнов и Кирилл Готовец. В середине второго периода Кирилл Семёнов удвоил преимущество омичей, забросив первую шайбу после возвращения из НХЛ. На 44-й минуте Корбан Найт с передачи Сергея Толчинского забил третий гол. Шат-аут оформил Шимон Грубец.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 января в Подольске сыграет с «Витязем». Минское «Динамо» 12 января в Риге встретится с местными динамовцами.