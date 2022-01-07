«Авангард» всухую обыграл минское «Динамо» и прервал серию поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
На 43-й секунде встречи Наиль Якупов вывел «ястребов» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Кирилл Семёнов и Кирилл Готовец. В середине второго периода Кирилл Семёнов удвоил преимущество омичей, забросив первую шайбу после возвращения из НХЛ. На 44-й минуте Корбан Найт с передачи Сергея Толчинского забил третий гол. Шат-аут оформил Шимон Грубец.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 января в Подольске сыграет с «Витязем». Минское «Динамо» 12 января в Риге встретится с местными динамовцами.
- 7 января 2022
-
19:47
-
19:44
-
19:29
-
19:13
-
19:11
-
19:00
-
18:50
-
18:27
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:44
-
17:23
-
17:10
-
16:57
-
16:46
-
16:45
-
16:02
-
15:18
-
14:52
-
14:38
-
14:20
-
14:03
-
13:49
-
13:36
-
13:25
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:27
-
12:16
-
12:15
-
11:55
-
11:50