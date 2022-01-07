Семёнов забил первый гол после возвращения из НХЛ, завершив крутую комбинацию «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов забросил первую шайбу после возвращения из НХЛ.

Это произошло на 30-й минуте матча с минским «Динамо». Форвард подставил клюшку после шикарной комбинации омичей.

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Таким образом, Семёнову потребовалось семь матчей, чтобы забить первый гол после возвращения.

Напомним, в начале декабря форвард вернулся в омский «Авангард» и подписал контракт до конца сезона.



В текущем сезоне 27-летний Семёнов принял участие в трёх встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс», в которых не набрал очков. В АХЛ он отыграл девять матчей и набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «+6» и 10 минутах штрафного времени. Он является лучшим бомбардиром этого клуба.



Напомним, Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы с «Авангардом» в розыгрыше Кубка Гагарина.