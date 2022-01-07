The Athletic: когда Кучеров играет, НХЛ становится намного веселее, а «Тампа» — лучше

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили рейтинг индекса силы клубов НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» в их топе заняла пятое место.

«Когда Кучеров играет, лига становится намного веселее, а «Тампа» — гораздо лучше. С этим сложно спорить. С одной стороны, я хочу посмотреть, как выглядит Кучеров, прежде чем ставить «Лайтнинг» выше. С другой, мы же уже знаем, не так ли?» — приводит слова Гентайлла The Athletic.

Напомним, в ночь с 6 на 7 января в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз» (4:1). Сыгравший первый матч в этом сезоне после возвращения в строй российский форвард «молний» Никита Кучеров отдал две результативные передачи и был признан первой звездой встречи.