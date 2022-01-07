Главный тренер «Миннесоты» рассказал о характере травмы Кирилла Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал характер травмы форварда команды Кирилла Капризова.

«Потеря Капризова не выглядит здорово для лиги. Все мы смотрим видео, которые лига выкладывает, НХЛ постоянно говорит, что игра остаётся игрой, но это не было игрой в хоккей. Это то, с чем мы имели дело в этом матче. Лига проделала отличную работу, пересматривая подобные моменты, и мы надеемся, что она поступит так же и в этот раз.



У него повреждение верхней части тела. Он точно не сыграет в следующем матче. Мы надеемся на лучший сценарий: сыграем с «Вашингтоном», а затем получим достаточно времени, чтобы поставить на ноги не только Капризова, но и других игроков», — приводит слова Эвасона журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».