Николай Жердев рассказал, как подписал контракт с хоккейным клубом из Италии

Нападающий итальянского клуба «Мерано» Николай Жердев рассказал, как подписал контракт со своим нынешним хоккейным клубом.
«Полный порядок. Живу в городе Мерано, автономная провинция Больцано. Красивое живописное место. Остановился в апартаментах, которые для меня снял клуб. Всё нравится, комфортно, меня полностью устраивает. Выступаю за хоккейный клуб «Мерано», это Альпийская хоккейная лига. У нас очень дружный и весёлый коллектив. Вместе с нами в турнире принимают участие фарм-клубы многих команд из австрийской лиги.
В «Братиславе Кэпиталз» — моей бывшей команде — случились две подряд трагедии. Президент команды собрал нас и сказал, что принято решение прекратить матчи до конца сезона. Нам предложили искать себе новые клубы, в итоге агент нашёл вариант с «Мерано», я согласился.
Конечно, уровень пониже, чем в КХЛ, но в целом хватает опытных и мастеровитых ребят. Учитывая, что я не играл два года, для меня это очень хорошая возможность найти свою лучшую форму. Так что отличный вариант», — сказал Жердев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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