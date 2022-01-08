«После двух трагедий подряд нам предложили искать новые клубы». Интервью с Жердевым

После начала сезона в словацкой команде «Братислава Кэпиталз» 37-летний нападающий Николай Жердев вынужденно перебрался в курортное местечко Мерано на севере Италии. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» двукратный чемпион мира в составе сборной России поделился впечатлениями от Альпийской хоккейной лиги, поведал об особенностях и колорите провинции Больцано, а также заявил о своём желании вернуться в КХЛ.
«Президент команды собрал нас и сказал, что принято решение прекратить матчи до конца сезона»
— Как обустроились в Италии?
— Полный порядок. Живу в городе Мерано, автономная провинция Больцано. Красивое живописное место. Остановился в апартаментах, которые для меня снял клуб. Всё нравится, комфортно, меня полностью устраивает.
— Расскажите поподробнее про лигу и вашу нынешнюю команду.
— Выступаю за хоккейный клуб «Мерано», это Альпийская хоккейная лига. У нас очень дружный и весёлый коллектив. Вместе с нами в турнире принимают участие фарм-клубы многих команд из Австрийской лиги.
— Как оказались в таком необычном месте?
— В «Братиславе Кэпиталз» – моей бывшей команде – случились две подряд трагедии. Президент команды собрал нас и сказал, что принято решение прекратить матчи до конца сезона. Нам предложили искать себе новые клубы, в итоге агент нашёл вариант с «Мерано», я согласился.
— В плане заработка условия не изменились?
— Да, у меня остались аналогичные условия по контракту.
«Матчей бы побольше, а то играем раз в неделю, как в каком-то футбольном чемпионате»
— Кого можно назвать главной звездой ХК «Мерано»?
— У нас выступает опытный крайний нападающий Лука Ансольди. На днях ему исполнилось 40 лет, он капитан команды.
Николай Жердев и Лука Ансольди
Фото: из личного архива Николая Жердева
— А россияне ещё есть?
— Да, из российских хоккеистов, помимо меня, за команду в команде играет Гена Столяров. А вот главный тренер у нас канадец – Ким Коллинз. Так что общаемся с ним на английском языке.
— Вам нравится сам чемпионат и жизнь в Европе?
— Да, у нас автобусная лига, на самолётах мы не летаем. Всё хорошо, маленький курортный город. Единственное, что напрягает – рваный ритм чемпионата из-за коронавируса. То одна команда заболеет, то другая, матчи периодически переносятся. Нет чёткого календаря, иногда бывают недельные перерывы, всю неделю тренируемся. Раз в неделю сдаём ПЦР-тесты.
— Арена, наверное, маленькая?
— Нормальная уютная арена. Разумеется, не такая большая, как в КХЛ, но сравнивать нет смысла. Матчей бы побольше, а то играем раз в неделю, как в каком-то футбольном чемпионате (смеётся).
— Уровень Альпийской лиги сильно отличается от КХЛ?
— Конечно, уровень пониже, но в целом хватает опытных и мастеровитых ребят. Учитывая, что я не играл два года, для меня это очень хорошая возможность найти свою лучшую форму. Так что отличный вариант.
Фото: Официальный сайт HC «Merano»
«Есть и мысли, и желание вернуться в КХЛ»
— Следите за другими событиями в хоккейном мире? Как считаете, Олимпиада состоится?
— Надеюсь, что да. С удовольствием посмотрю Олимпийские игры. Знаю, что игроки из НХЛ не поедут, но в любом случае буду болеть за наших ребят. Главное, чтобы не вмешался коронавирус. Везде проблемы из-за него: в Северной Америке, Европе, КХЛ.
— Мысли о возвращении в КХЛ есть?
— Есть и мысли, и желание. По мере возможности смотрю нарезки матчей, а то за целыми играми следить не получается.
— Николай, вы уже упомянули про трагедию в клубе «Братислава Кэпиталз». Помните хронологию событий? Хотелось бы понять, как всё произошло.
— Две смерти подряд. Сперва умер наш хоккеист Борис Садецки, а затем повесился вице-президент команды Душан Пашек. После всего этого, как я уже говорил, президент посчитал, что нам будет сложно сосредоточиться на продолжении чемпионата, в итоге всех распустили. Сейчас команда не играет.
— Да уж, ситуация не из приятных…
— Ещё бы! Сначала у всех был шок, когда умер игрок. Он упал на лёд прямо во время матча, а умер уже в больнице. Мы приехали домой, у нас была пара дней отдыха и собрание, на котором обсуждали, что делать дальше. Ребята всей командой решили взять паузу на несколько дней, после чего произошла вторая смерть. И тогда было сказано окончательно: «Всё, стоп».
«Родители рады, что снова можно смотреть хоккей»
— Сейчас, живя в Италии, вы продолжаете поддерживать связь со священнослужителями, с которыми тесно общались на Псковщине?
— Да, конечно. Шлём друг другу поздравления в мессенджерах. Они рассказывают, что в Пскове всё хорошо, все живы и здоровы. Это самое главное.
— Как дела у родителей?
— Каждый день разговариваем, они сейчас в Киеве, всё нормально, поддерживают меня. Рады, что снова можно смотреть хоккей, следят за моим выступлением на сайте лиги.
— Хорошо, что рядом с вами есть соотечественник. Всё-таки на чужбине это важно.
— Да, мы с Геной Столяровым играем в одном звене, он – в центре. У нас вторая тройка атаки, главное, что требуют – это забрасывать шайбы и создавать голевые моменты.
— Накануне в России отмечали православное Рождество…
— Да, я тоже сходил на рождественскую службу в церковь Николая Чудотворца.
Фото: из личного архива Николая Жердева
— На лыжах в горах ещё не успели покататься?
— Нет, мы с Геной один раз съездили в Альпы, посмотрели, как там всё красиво. Но кататься не стали, просто прогулялись.
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