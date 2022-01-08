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Интервью с двукратным чемпионом мира Николаем Жердевым, как он играет в Италии, 08.01.2022

«После двух трагедий подряд нам предложили искать новые клубы». Интервью с Жердевым
Павел Панышев
Интервью с двукратным чемпионом мира Жердевым
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Двукратный чемпион мира начинал сезон в Словакии, но затем вынужденно перебрался в Италию.

После начала сезона в словацкой команде «Братислава Кэпиталз» 37-летний нападающий Николай Жердев вынужденно перебрался в курортное местечко Мерано на севере Италии. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» двукратный чемпион мира в составе сборной России поделился впечатлениями от Альпийской хоккейной лиги, поведал об особенностях и колорите провинции Больцано, а также заявил о своём желании вернуться в КХЛ.

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«Президент команды собрал нас и сказал, что принято решение прекратить матчи до конца сезона»

— Как обустроились в Италии?
 — Полный порядок. Живу в городе Мерано, автономная провинция Больцано. Красивое живописное место. Остановился в апартаментах, которые для меня снял клуб. Всё нравится, комфортно, меня полностью устраивает.

— Расскажите поподробнее про лигу и вашу нынешнюю команду.
 — Выступаю за хоккейный клуб «Мерано», это Альпийская хоккейная лига. У нас очень дружный и весёлый коллектив. Вместе с нами в турнире принимают участие фарм-клубы многих команд из Австрийской лиги.

— Как оказались в таком необычном месте?
 — В «Братиславе Кэпиталз» – моей бывшей команде – случились две подряд трагедии. Президент команды собрал нас и сказал, что принято решение прекратить матчи до конца сезона. Нам предложили искать себе новые клубы, в итоге агент нашёл вариант с «Мерано», я согласился.

— В плане заработка условия не изменились?
 — Да, у меня остались аналогичные условия по контракту.

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«Матчей бы побольше, а то играем раз в неделю, как в каком-то футбольном чемпионате»

— Кого можно назвать главной звездой ХК «Мерано»?
 — У нас выступает опытный крайний нападающий Лука Ансольди. На днях ему исполнилось 40 лет, он капитан команды.

Николай Жердев и Лука Ансольди

Николай Жердев и Лука Ансольди

Фото: из личного архива Николая Жердева

— А россияне ещё есть?
 — Да, из российских хоккеистов, помимо меня, за команду в команде играет Гена Столяров. А вот главный тренер у нас канадец – Ким Коллинз. Так что общаемся с ним на английском языке.

— Вам нравится сам чемпионат и жизнь в Европе?
 — Да, у нас автобусная лига, на самолётах мы не летаем. Всё хорошо, маленький курортный город. Единственное, что напрягает – рваный ритм чемпионата из-за коронавируса. То одна команда заболеет, то другая, матчи периодически переносятся. Нет чёткого календаря, иногда бывают недельные перерывы, всю неделю тренируемся. Раз в неделю сдаём ПЦР-тесты.

— Арена, наверное, маленькая?
 — Нормальная уютная арена. Разумеется, не такая большая, как в КХЛ, но сравнивать нет смысла. Матчей бы побольше, а то играем раз в неделю, как в каком-то футбольном чемпионате (смеётся).

— Уровень Альпийской лиги сильно отличается от КХЛ?
 — Конечно, уровень пониже, но в целом хватает опытных и мастеровитых ребят. Учитывая, что я не играл два года, для меня это очень хорошая возможность найти свою лучшую форму. Так что отличный вариант.

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Фото: Официальный сайт HC «Merano»

«Есть и мысли, и желание вернуться в КХЛ»

— Следите за другими событиями в хоккейном мире? Как считаете, Олимпиада состоится?
 — Надеюсь, что да. С удовольствием посмотрю Олимпийские игры. Знаю, что игроки из НХЛ не поедут, но в любом случае буду болеть за наших ребят. Главное, чтобы не вмешался коронавирус. Везде проблемы из-за него: в Северной Америке, Европе, КХЛ.

— Мысли о возвращении в КХЛ есть?
 — Есть и мысли, и желание. По мере возможности смотрю нарезки матчей, а то за целыми играми следить не получается.

— Николай, вы уже упомянули про трагедию в клубе «Братислава Кэпиталз». Помните хронологию событий? Хотелось бы понять, как всё произошло.
 — Две смерти подряд. Сперва умер наш хоккеист Борис Садецки, а затем повесился вице-президент команды Душан Пашек. После всего этого, как я уже говорил, президент посчитал, что нам будет сложно сосредоточиться на продолжении чемпионата, в итоге всех распустили. Сейчас команда не играет.

— Да уж, ситуация не из приятных…
 — Ещё бы! Сначала у всех был шок, когда умер игрок. Он упал на лёд прямо во время матча, а умер уже в больнице. Мы приехали домой, у нас была пара дней отдыха и собрание, на котором обсуждали, что делать дальше. Ребята всей командой решили взять паузу на несколько дней, после чего произошла вторая смерть. И тогда было сказано окончательно: «Всё, стоп».

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«Родители рады, что снова можно смотреть хоккей»

— Сейчас, живя в Италии, вы продолжаете поддерживать связь со священнослужителями, с которыми тесно общались на Псковщине?
 — Да, конечно. Шлём друг другу поздравления в мессенджерах. Они рассказывают, что в Пскове всё хорошо, все живы и здоровы. Это самое главное.

— Как дела у родителей?
 — Каждый день разговариваем, они сейчас в Киеве, всё нормально, поддерживают меня. Рады, что снова можно смотреть хоккей, следят за моим выступлением на сайте лиги.

— Хорошо, что рядом с вами есть соотечественник. Всё-таки на чужбине это важно.
 — Да, мы с Геной Столяровым играем в одном звене, он – в центре. У нас вторая тройка атаки, главное, что требуют – это забрасывать шайбы и создавать голевые моменты.

— Накануне в России отмечали православное Рождество…
 — Да, я тоже сходил на рождественскую службу в церковь Николая Чудотворца.

Фото: из личного архива Николая Жердева

— На лыжах в горах ещё не успели покататься?
 — Нет, мы с Геной один раз съездили в Альпы, посмотрели, как там всё красиво. Но кататься не стали, просто прогулялись.

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