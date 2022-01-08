Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Свечников стал пятым российским игроком, забросившим 70 шайб в НХЛ до своего 22-летия

Свечников стал пятым российским игроком, забросившим 70 шайб в НХЛ до своего 22-летия
Комментарии

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Калгари Флэймз». Победу одержали хозяева со счётом 6:3.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Каролины» Андрей Свечников, оформивший дубль. Первая шайба в матче оказалась для Андрея юбилейной — 70-й — в НХЛ. Свечников стал всего пятым российским игроком, достигшим отметки в 70 шайб в НХЛ до своего 22-летия.

К этому возрастному рубежу Илья Ковальчук забросил 108 шайб, Александр Овечкин — 98, Павел Буре — 89, Евгений Малкин — 80. После второй шайбы в ворота «Калгари» в активе Андрея теперь 71 точный бросок. Стоит заметить, что 22 года Свечникову исполнится только 26 марта 2022 года, поэтому Андрей имеет все шансы улучшить свой результат.

Злой сгусток энергии. Свечников без конца дерётся и хитует, напоминая молодого Овечкина Злой сгусток энергии. Свечников без конца дерётся и хитует, напоминая молодого Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022