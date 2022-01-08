Свечников стал пятым российским игроком, забросившим 70 шайб в НХЛ до своего 22-летия

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Калгари Флэймз». Победу одержали хозяева со счётом 6:3.
Одним из главных героев матча стал нападающий «Каролины» Андрей Свечников, оформивший дубль. Первая шайба в матче оказалась для Андрея юбилейной — 70-й — в НХЛ. Свечников стал всего пятым российским игроком, достигшим отметки в 70 шайб в НХЛ до своего 22-летия.
К этому возрастному рубежу Илья Ковальчук забросил 108 шайб, Александр Овечкин — 98, Павел Буре — 89, Евгений Малкин — 80. После второй шайбы в ворота «Калгари» в активе Андрея теперь 71 точный бросок. Стоит заметить, что 22 года Свечникову исполнится только 26 марта 2022 года, поэтому Андрей имеет все шансы улучшить свой результат.
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