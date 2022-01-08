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«Барыс» готовится к выездному матчу с «Металлургом» в штатном режиме

«Барыс» готовится к выездному матчу с «Металлургом» в штатном режиме
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«Барыс» продолжает подготовку к выездному матчу с «Металлургом» в штатном режиме, сообщает пресс-служба «Барыса».

Отмечается, что после домашней встречи с «Металлургом» игроки «Барыса» получили выходной. Сейчас идёт утренняя ледовая тренировка команды, в 16:00 по Нур-Султану запланирован вылет в Магнитогорск.

Встреча должна состояться 9 января. Начало — в 15:30 мск.

Напомним, «Металлург» в среду, 5 января, в Нур-Султане потерпел поражение в матче с «Барысом» со счётом 2:3. Встреча проходила без зрителей из-за того, что по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане был введён режим чрезвычайного положения. Власти страны пошли на такой шаг из-за того, что со 2 января в ней не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. В спортивном регламенте КХЛ указано, что в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещено.

Ранее КХЛ заявила, что решение о проведении встречи в Нур-Султане было принято после консультаций лиги с органами государственной власти Казахстана, а также обоими клубами. Сообщалось, что представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков.

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