Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер сборной России — об ОИ-2022: ситуация непредсказуемая, меняется каждый день

Главный тренер сборной России — об ОИ-2022: ситуация непредсказуемая, меняется каждый день
Комментарии

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса на предстоящей Олимпиаде-2022.

«Что будет происходить на Олимпиаде в случае положительных тестов на коронавирус? Олимпийский хоккейный турнир тоже находится под ИИХФ. Посмотрим, что будет понятно по протоколу, тогда и будут ответы. Пока всё в плавающем режиме, ситуация меняется каждый день: и в Европе, и в КХЛ.

Имеет ли смысл проводить турнир в таких условиях? Это Олимпийские игры, каждый хочет участвовать в них, должны играть все сильнейшие. Сейчас сложно сказать, как будет дальше. Каждый игрок хочет поехать, но вдруг за два дня до вылета кто-то заболеет? Ситуация непредсказуемая. Не знаю, рассматривается ли вопрос о переносе или нет. Это не мой уровень», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Новость по теме
Главный тренер сборной России ответил на вопрос, пугает ли его нынешняя ситуация в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022