Главный тренер сборной России — об ОИ-2022: ситуация непредсказуемая, меняется каждый день

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса на предстоящей Олимпиаде-2022.

«Что будет происходить на Олимпиаде в случае положительных тестов на коронавирус? Олимпийский хоккейный турнир тоже находится под ИИХФ. Посмотрим, что будет понятно по протоколу, тогда и будут ответы. Пока всё в плавающем режиме, ситуация меняется каждый день: и в Европе, и в КХЛ.

Имеет ли смысл проводить турнир в таких условиях? Это Олимпийские игры, каждый хочет участвовать в них, должны играть все сильнейшие. Сейчас сложно сказать, как будет дальше. Каждый игрок хочет поехать, но вдруг за два дня до вылета кто-то заболеет? Ситуация непредсказуемая. Не знаю, рассматривается ли вопрос о переносе или нет. Это не мой уровень», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.