Главный тренер сборной России ответил на вопрос, пугает ли его нынешняя ситуация в КХЛ

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в клубах КХЛ.

«Пугает ли, что кандидаты в сборную сдают положительные ПЦР-тесты? Представляете, сколько человек сдали положительные тесты, раз команду закрыли. Плюс ничего непонятно, как дальше будет складываться ситуация, поэтому мы не можем ничего предугадать. Нужно продолжать следить за происходящим и от этого отталкиваться. Как я понимаю, если первый тест положительный, а второй – отрицательный, то и третий должен быть отрицательным. Поэтому некоторые команды и садятся на карантин.

У них рушится тренировочный процесс, они потеряют форму? Конечно, игроки не тренируются. С другой стороны, есть время отдохнуть, но в каком состоянии ты отдыхаешь? Болеешь – это одно, не болеешь – другое. Разные вещи. Надеюсь, что все следующие тесты будут отрицательные.

Лучше переболеть сейчас, как ЦСКА, чтобы кандидаты успели переболеть и набрать форму? Тяжело сказать, тогда сборы иначе будут проходить. Надо будет учитывать ситуацию, какой результат тестов будет у других команд. Будем общаться с тренерским штабом и совещаться по дальнейшей ситуации», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.