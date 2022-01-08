Занатта: в третьем периоде «Куньлунь» проявил характер сполна

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта прокомментировал поражение от «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Это были три непохожих друг на друга периода. В первом мы достойно сражались, удалось сохранить равенство в счёте, во многом благодаря нашему вратарю. Второй мы проиграли вчистую, не обошлось без невезения – отскок при третьем голе и другие мелкие эпизоды были не в нашу пользу. В третьем от нас требовалось показать характер, и мы это сделали – много играли в меньшинстве, даже три на пять, боролись. Это качество – одно из наиболее важных в преддверии Олимпиады, там мы, естественно, будем аутсайдерами, нам придётся догонять соперника в счёте, находиться под давлением. В третьем периоде мы проявили характер сполна», – цитирует Занатту официальный сайт КХЛ.