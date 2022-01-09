Чинахов прервал 14-матчевую безголевую серию в матче с «Нью-Джерси»

В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Завершился 2-й период, счёт равный – 3:3.
В середине 2-го игрового отрезка отличиться удалось 20-летнему российскому нападающему «Блю Джекетс» Егору Чинахову. Он оказался расторопнее всех на чужом пятаке, сумев подкараулить шайбу после отскока от голкипера. У него в ассистентах – Эрик Робинсон и Шон Курали.
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Таким образом, Чинахов забрасывает свою вторую шайбу в 24-й игре текущего сезона, ему удалось прервать 14-матчевую безголевую серию, которая берёт своё начало с 15 ноября, когда он последний раз поразил ворота «Детройт Ред Уингз». Это 5-е (2+3) очко при показателе полезности «-10» и 8 минутах штрафного времени.
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