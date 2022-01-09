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«Адмирал» дома обыграл «Спартак», команды забросили семь шайб на двоих

«Адмирал» дома обыграл «Спартак», команды забросили семь шайб на двоих
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Сегодня, 9 января, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» местный «Адмирал» принимал московский «Спартак» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2).

На 13-й минуте Даниил Гутик открыл счёт в матче, забросив дебютную шайбу в КХЛ. Ему ассистировали Александр Шевченко и Павел Шэн. На 29-й Николай Чебыкин сравнял счёт после паса Йори Лехтеря, а на 35-й хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Динара Хамидуллина с передачи Александра Шевченко. На 37-й Камиль Фазылзянов увеличил преимущество «Адмирала», ему ассистировали Владислав Калетник и Дмитрий Лугин.

На 43-й минуте Максим Цыплаков отыграл одну шайбу гостей с передач Ивана Дроздова и Йори Лехтеря, на 50-й Гутик оформил дубль. На 55-й минуте красно-белые вновь сократили отставание в счёте благодаря реализованному буллиту Ивана Дроздова.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
1:0 Гутик (Шевченко, Шэн) – 12:08' (5x5)   1:1 Чебыкин (Лехтеря) – 28:02' (5x5)   2:1 Хамидуллин (Шевченко) – 34:03' (5x5)   3:1 Фазылзянов (Калетник, Лугин) – 36:01' (5x5)   3:2 Цыплаков (Дроздов, Лехтеря) – 42:25' (5x4)   4:2 Гутик – 49:12' (5x5)   4:3 Дроздов – 54:20' (бул)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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