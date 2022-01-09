«Адмирал» дома обыграл «Спартак», команды забросили семь шайб на двоих

Сегодня, 9 января, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» местный «Адмирал» принимал московский «Спартак» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2).
На 13-й минуте Даниил Гутик открыл счёт в матче, забросив дебютную шайбу в КХЛ. Ему ассистировали Александр Шевченко и Павел Шэн. На 29-й Николай Чебыкин сравнял счёт после паса Йори Лехтеря, а на 35-й хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Динара Хамидуллина с передачи Александра Шевченко. На 37-й Камиль Фазылзянов увеличил преимущество «Адмирала», ему ассистировали Владислав Калетник и Дмитрий Лугин.
На 43-й минуте Максим Цыплаков отыграл одну шайбу гостей с передач Ивана Дроздова и Йори Лехтеря, на 50-й Гутик оформил дубль. На 55-й минуте красно-белые вновь сократили отставание в счёте благодаря реализованному буллиту Ивана Дроздова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 9 января 2022
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