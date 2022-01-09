«Сочи» уступил в шестой раз за семь матчей, в гостях проиграв «Северстали»

«Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» со счётом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».
Счёт в игре на девятой минуте открыл форвард «Северстали» Давид Думбадзе с передачи Игоря Гераськина. На 23-й минуте удвоил преимущество хозяев Илья Хохлов, ему ассистировал Никита Гуслистов. Третью шайбу в ворота «Сочи» на 35-й минуте отправил форвард Егор Морозов, результативные баллы также заработали Адам Лишка и Илья Хохлов.
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На 45-й минуте Никита Макеев сделал счёт 4:0 в пользу «Северстали», ему ассистировал Макар Хабаров. Одну шайбу в составе «Сочи» на 47-й минуте отыграл Кирилл Петьков. Заключительный гол в игре на последней минуте в большинстве забросил Иван Морозов с передач Никиты Точицкого и Дмитрия Завгороднего.
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