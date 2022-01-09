Назаров: «Северсталь» начала матч агрессивно, а мы пару раз проспали. Есть о чём подумать

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:4).
«Игра мне сегодня понравилась. Обе команды очень сильно старались. Хозяева, на мой взгляд, начали очень агрессивно. Пару раз мы проспали. А в целом – пытались вернуться в игру, создавали моменты, но вратарь хозяев сегодня сыграл хорошую игру. В конце нам дал забить, это нам уже ничем помочь не могло. Есть о чём подумать. Готовимся к следующей игре.
Сегодня вспоминал предыдущую встречу с «Северсталью»? Такие матчи всегда вспоминаешь. Но мы же понимаем, что 0:4 две игры подряд тяжело выдернуть. Надо было начинать чуть-чуть поактивнее нам, играть где-то пораньше. Пытались объяснить ребятам, что-то получалось, что-то не получалось. Противник сегодня был сильнее», — цитирует Назарова официальный сайт «Северстали».
- 9 января 2022
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