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Панарин покинет ковид-протокол НХЛ и примет участие в сегодняшней тренировке «Рейнджерс»

Панарин покинет ковид-протокол НХЛ и примет участие в сегодняшней тренировке «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин покинет коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает в «Твиттере» журналист Ларри Брукс.

Отмечается, что 30-летний форвард примет участие в сегодняшнем тренировочном занятии клуба.

В текущем сезоне Панарин принял участие в 31 матче, набрав 36 (10+26) результативных баллов при показателе полезности «+5».

В настоящий момент «Рейнджерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 баллов после 36 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Жерара Галлана сыграют в гостях с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоится во вторник, 11 января, стартовое вбрасывание — в 6:30 по московскому времени.

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