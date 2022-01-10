«Анахайм» победил «Детройт» по буллитам, на счету Наместникова гол

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Анахайм Дакс» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов (4:3).



Российский нападающий гостей Владислав Наместников забросил свою десятую шайбу на 48-й минуте матча. Ассистировали же ему канадец Майкл Расмуссен и американец Джордан Истерли.



Ранее в матче заброшенными шайбами отметились Тревор Зеграс на 7-й минуте, Филип Гронек на 21-й, Тайлер Бертуцци на 36-й, Трой Терри на 39-й и Макс Комтуа на 43-й.



Буллиты реализовали Тревор Зеграс и Рикард Ракелль.



В текущем сезоне у Наместникова 36 сыгранных матчей, 10 заброшенных шайб и 8 голевых передач.