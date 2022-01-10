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«Анахайм» победил «Детройт» по буллитам, на счету Наместникова гол

«Анахайм» победил «Детройт» по буллитам, на счету Наместникова гол
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Анахайм Дакс» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов (4:3).

Российский нападающий гостей Владислав Наместников забросил свою десятую шайбу на 48-й минуте матча. Ассистировали же ему канадец Майкл Расмуссен и американец Джордан Истерли.

Ранее в матче заброшенными шайбами отметились Тревор Зеграс на 7-й минуте, Филип Гронек на 21-й, Тайлер Бертуцци на 36-й, Трой Терри на 39-й и Макс Комтуа на 43-й.

Буллиты реализовали Тревор Зеграс и Рикард Ракелль.

В текущем сезоне у Наместникова 36 сыгранных матчей, 10 заброшенных шайб и 8 голевых передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2022, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Зеграс (Фаулер, Ракелль) – 06:32' (5x4)   1:1 Гронек (Зайдер, Бертуцци) – 20:21' (5x3)   1:2 Бертуцци (Стаал, Рэймонд) – 35:07' (5x5)   2:2 Терри (Милано, Гецлаф) – 38:04' (5x5)   3:2 Комтуа (Ракелль, Зеграс) – 42:01' (5x5)   3:3 Наместников (Истерли, Расмуссен) – 47:55' (5x5)   4:3 Зеграс – 65:00' (ПБ)
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