Кравчук: будет странно, если КХЛ остановится. Это большой риск и для сборной перед ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал возможную приостановку регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.



«КХЛ вслед за НХЛ отменила ряд матчей регулярного чемпионата? В такой ситуации есть два выхода — или отменять игры, или ставить на них молодёжь, фарм-клубовцев. Год назад КХЛ шла по второму пути, теперь — по первому. У каждого есть свои плюсы и минусы.



Я считаю, что НХЛ в этом сезоне легче переносить игры, чем КХЛ. Связано это с Олимпиадой — три недели в феврале у НХЛ пока пустые, какие-то матчи можно поставить на эти даты. КХЛ в Играх в Пекине будет участвовать, поэтому февраль для переносов закрыт. Так что составителям календаря КХЛ не позавидуешь.



Если говорить о НХЛ, то здесь правила в общем-то разные. Посмотрите на Канаду и в частности на провинцию Квебек, где до 17 января жёсткий локдаун, люди урезаны в правах, стадионы в основном закрыты, а по воскресеньям на замке даже продовольственные магазины и заправки. Это в том числе отражается и на НХЛ — в основном переносятся именно матчи с участием канадских клубов.



В США и особенно в южных штатах — ситуация другая. Трибуны заполнены, многие зрители без масок, напряжения не чувствуется, команды играют.



Тем не менее ни в Канаде, ни тем более в США никто даже не задумывается о приостановке чемпионата. НХЛ — большой бизнес, остановка не выгодна ни лиге, ни клубам, ни игрокам. Поэтому бизнес идёт, а все изменения в расписание вносятся аккуратно, как говорят в России, в ручном режиме.



А что в России? Повторюсь, главная проблема для КХЛ в том, что этот сезон — олимпийский. И он для клубного хоккея зажат не только Пекином, но и чемпионатом мира. Будет очень тяжело найти „окна“, поэтому желательно переносов избежать.



Может ли чемпионат КХЛ быть остановлен? Насколько понимаю, в России завершились новогодние каникулы, страна выходит на работу. Мне кажется, в условиях вот такого, мягкого, локдауна будет странно, если КХЛ остановится.



Также нужно учитывать, что остановка чемпионата — это большой риск и для сборной, связанный с потерей игрового тонуса в олимпийский сезон. Думаю, спорт в России может взять паузу только в условиях жёсткого локдауна», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.