Чемпионат КХЛ, похоже, скоро остановится. Единственный выход — играть во время Олимпиады

Коронавирус снова добрался и до КХЛ. Уже поставила крест на Олимпиаде с игроками НХЛ, полностью сломала календарь американской лиги двумя способами: сначала из-за того, что игроки сели на карантин, а потом из-за того, что канадское правительство ограничило посещаемость игр, ради билетных сборов перенесли и их. Потом коронавирус добрался до МЧМ, где четыре положительных теста привели к отмене турнира.

То, что вирус добрался до нашей лиги, даже в какой-то степени хорошо. По крайней мере, к плей-офф почти все уже должны успеть переболеть. Сейчас у КХЛ есть хоть какое-то время, хотя его очень мало, но если бы вирус пришёл в лигу через две недели, его не было бы вообще.

Сегодня КХЛ выпустила официальное заявление о том, что после заражений в трёх командах лига рассматривает все возможные варианты и планирует вынести решение на следующей неделе. При этом надо сразу понять — вариантов дальнейших действий у лиги крайне мало.

Президент КХЛ Алексей Морозов Фото: photo.khl.ru

Когда в первый день нового года произошла вспышка в «Автомобилисте», то предлагалось выписать команде технари — по аналогии с ситуацией с «Салаватом» в ноябре. Однако потом заболевать стали и другие команды — стало очевидно, что гасить пожар бесконечными «+:-» — бюрократический абсурд, до которого додумались только в ИИХФ поздним декабрём 2021-го. Теоретически на матч могли не выйти обе команды — и тогда каждой давать техпор?

Сверхуплотнённый календарь олимпийского сезона оставляет мало места для переноса. Половину регулярки в этом году пришлось откатать фактически за два месяца, команды постоянно играли через день. Однако даже в таких условиях расписание очень тесно. «Йокерит», например, в прошлом году из-за карантина рассовывал матчи по сезону, периодически играя дважды за два дня — и возрастная финская команда часто на второй матч выдыхалась.

Продлить сезон, как это в прошлом году пришлось делать в НХЛ? К сожалению, мешают в первую очередь даже не окна для сборных, а сроки действия контрактов — они истекают 30 апреля. Возможно, кто-то помнит, как в олимпийском 2014-м «Магнитка» и «Лев» играли седьмой матч в последний день апреля, и, если бы матч зашёл в несколько ОТ, контракты могли бы истечь по ходу игры. Сейчас седьмой матч плей-офф привязан к этой же дате. Профсоюза, с которым можно было бы обсудить теоретическое продление на две недели, у КХЛ, кажется, больше нет.

В прошлом сезоне некоторые европейские лиги не смогли провести все матчи — например, финская Лиига определяла места в регулярке по проценту очков, и ХИФК с 90 баллами опередил «Ильвес» со 106 за счёт того, что сыграл на девять матчей меньше. Но в КХЛ календарь не по формуле «каждый против каждого», у кого-то он легче, и такие клубы могут быть крайне недовольны подобным решением.

Остаётся одно решение — играть матчи во время Олимпиады. Сейчас не 2018-й, и ни один российский клуб Лиги не пошлёт в сборные больше 7-8 игроков. Конечно, в таком случае матчи неизбежно будут проводиться без ведущих игроков — но это в любом случае цугцванг: либо играть без лидеров на карантине, либо играть без лидеров в сборной. Чем второе хуже первого? В прошлом году в экстренных ситуациях клубы не протестовали и выходили на лёд молодёжными составами, которые ни в одном матче не сдавались против взрослых соперников.

Главная сложность здесь — иностранные команды. «Куньлунь» должен уехать на Игры в полном составе, «Йокерит» даст игроков не только финской сборной, но и американской, такая же ситуация у рижан. Здесь придётся заняться утрамбовкой по живому, хотя одна из этих команд уже потеряла шансы на плей-офф, а другая их и не имела.

Фото: photo.khl.ru

В любом случае команды искали игровую практику во время паузы. В Сочи, например, должен был пройти мини-турнир четырёх команд, которые не хотели застаиваться во время паузы — наверняка были бы и другие товарняки. Игровой тонус терять вредно и где-то даже опасно. Конечно, матчи в усечённых составах несправедливы — но весь прошлый год мы и так прожили в таких обстоятельствах, к тому уже успели провести 5/6 регулярки в равных условиях.

Но вопросы остаются. Ковид-регламенты и у нас, и в НХЛ довольно абсурдны. Например, «Автомобилисту» отменили матчи из-за опасения дальнейшего распространения, когда полурезервный состав уже прибыл в Москву на игру с «Авангардом». Игроков основы посадили на карантин, а хоккеисты фарма снова отправились в «Горняк», где вчера сыграли. Вопрос: значит, соперников из высшей лиги подвергать заражению в теории можно? Где логика?

Но даже здесь КХЛ несамостоятельна — она действует в фарватере постановлений санитарно-эпидемиологических органов. Мир погружается в пучину локдаунов, четверных вакцинаций и очередных ужесточений мер. С ковидом так или иначе придётся учиться жить. Но КХЛ в одиночку сделать этого не сможет — и матчей не будет, даже несмотря на то, что абсолютное большинство заболевших в лиге переносят всё бессимптомно.