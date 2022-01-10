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Кайру — о 2:1 с «Далласом»: атмосфера была крайне наэлектризована. Концовка — очень крутая

Кайру — о 2:1 с «Далласом»: атмосфера была крайне наэлектризована. Концовка — очень крутая
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру прокомментировал победный гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (2:1). Форвард забросил шайбу за 29 секунд до конца 3-го периода, позволив «блюзменам» выиграть во встрече.

«Если честно, я пытался сделать пас на Томмера (Роберта Томаса) на дальнюю штангу, но мне повезло, и шайба отскочила в ворота. Принять участие в такой концовке было очень круто. Такое вообще нечасто случается. Атмосфера на льду была крайне наэлектризована. Было весело. И победа получилась отличной», — цитирует Кайру официальный сайт НХЛ.

«Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков после 36 матчей.

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