Сушинский отреагировал на решение КХЛ не останавливать чемпионат из-за коронавируса

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о решении Континентальной хоккейной лиги продолжать регулярный чемпионат-2021/2022.



«Лиге виднее. Хотя, наверное, спортивный принцип нарушается. Хотя КХЛ берёт на себя ответственность. Поэтому знают, что делают», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее стало известно, что во вторник, 11 января 2022 года, лига проведёт совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.



Напомним, с начала 2022 года КХЛ отменила 11 матчей «регулярки». Наиболее тяжёлые ситуации с больными коронавирусом имеют четыре клуба: «Салават Юлаев», «Автомобилист», ЦСКА и рижское «Динамо».