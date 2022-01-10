Мартемьянов рассказал, что голкипер Сятери не играл с «Амуром» из-за повреждения

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мнением о победе над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2, Б).

«Два выхода один на один – к сожалению, нереализованные. Первый период играли ни шатко ни валко. Состоялся разговор с командой, во втором периоде вроде более-менее.



Соперник цеплялся за каждую шайбу, мы проиграли много единоборств, в первом периоде движение не понравилось. То, что выиграли по буллитам – это заслуга нашего вратаря и единственного, кто забил – это Ник Шор. Парням спасибо, что отработали до конца.



У Сятери небольшое повреждение, мы решили поберечь его. Считаем, что вратарская бригада у нас очень прилично играет. Антон Красоткин сегодня отыграл хороший матч, его вины в пропущенных голах я не вижу. Он себя очень сильно проявил на буллитах, сыграл очень уверенно. Мы доверяем обоим вратарям», – цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.