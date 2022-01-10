ЦСКА продлил контракты с Валльмарком и Дальбеком

Московский ЦСКА продлил контракты с защитником Класом Дальбеком и форвардом Лукасом Валльмарком, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Соглашения рассчитаны на один сезон.
Дальбек выступает за армейцев с сезона-2018/2019. В текущем сезоне хоккеист провёл 38 матчей и набрал пять очков: забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.
Валльмарк играет в КХЛ первый сезон. Последние несколько лет он выступал в Национальной хоккейной лиге. В текущем сезоне на его счету 31 матч и 19 набранных очков: восемь голов и 11 передач.
После 47 игр ЦСКА с 63 очками занимает третье место в таблице Западной конференции, отставая от лидирующего СКА на три балла и имея на одну игру больше петербуржцев.
Ближайший матч ЦСКА проведёт 15 января с московским «Спартаком».
- 10 января 2022
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