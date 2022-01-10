Тертышный: нужно ли останавливать чемпионат? Не игрокам это решать

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошо продолжать забивать и помогать команде. Сколько я забью – это неважно. Если думать о голах, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вам так скажет любой хоккеист, тем более нападающий. Особо об этом не думаю. Я знаю, что у нас по 22 шайбы с Теэму. Это только на пользу команде.



Сегодня были проблемы у нашей пятёрки? Нужно пересматривать смены и делать выводы. Сейчас по горячим следам тяжело что-то сказать. «Куньлунь» хорошо сегодня сыграл, стоит отдать им должное. Невозможно все игры доминировать на площадке. Они сегодня были сильно сфокусированы на нашей пятёрке, не играли персонально, но всё равно, психологически сидит, что мы выходим первыми и с нами надо повнимательнее играть. Мы сегодня выдали не особо хороший матч. Надо посмотреть видео и сделать выводы. В этом ничего проблемного нет. Главное, что выиграли.



Нужно ли останавливать чемпионат? Сложный вопрос. Не игрокам это решать. Мы хотим играть в хоккей. Поскорее закончить регулярный чемпионат и после Олимпиады начать плей-офф. Это такой момент, который связан со здоровьем. Здоровье ни за какие деньги не купишь. Нужно смотреть на то, какое состояние у всех команд в лиге. Если есть заболевания, связанные с ковидом, то будет тяжело продолжать чемпионат. На данный момент не так всё плохо, играть можно. Скоро олимпийская пауза, ребята разъедутся по домам. Главное — как потом соберётся лига после этой паузы», – цитирует Тертышного официальный сайт клуба.