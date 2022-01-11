Вратарь «Бостона» ярким сейвом лишил Александра Овечкина первого гола в 2022 году

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». Завершён 2-й период, гости ведут в счёте – 6:3.

В середине 1-го периода при численном преимуществе в формате «5 на 4» и счёте 1:0 в пользу хозяев 36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин имел реальный шанс впервые отличиться заброшенной шайбой в 2022 календарном году, однако этому не суждено было случиться из-за фантастического спасения от 28-летнего шведского вратаря «Бостона» Линуса Улльмарка.

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В текущем регулярном чемпионате Овечкин принял участие в 36 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 27 результативных передач.