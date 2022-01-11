Житник — об эпидемиологической обстановке: мне нравится американский подход

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о том, что КХЛ решила не приостанавливать регулярный чемпионат.
«Честно скажу, мне нравится американский подход. Вспоминаю декабрь 2020 года, когда Нью-Йорк был вымершим городом – пустые улицы, закрытые стадионы и рестораны. Так вот за год ситуация в Штатах радикально изменилась – народ активно провакцинировался, всё открыто, трибуны переполнены. В Нью-Йорке на любом концерте или соревновании от вас требуется только одно – свидетельство о вакцинации, никаких ПЦР-тестов или кодов никто не спрашивает, к маскам тоже мягкий подход.
Именно по этой причине регулярный чемпионат НХЛ в Штатах идёт на ура, народ валит на хоккей, бизнес возрождается. Все игроки НХЛ, за исключением вроде бы одного, вакцинированы, если вновь заболевают, то ковид протекает бессимптомно. Профессиональные хоккеисты – крепкие ребята, ничего страшного нет, если несколько человек на короткий срок будут уходить в лазарет.
Получается, США уже попрощались с пандемией? Не всё так просто, ситуация парадоксальная, всё решает психологический фактор. Вот цифры. В декабре 2020 года в день в США заражались по 200 тысяч человек – и страна была в панике и жёстком локдауне. Сейчас заражается в пять раз больше – под миллион, но все спокойны и открыты, расслабуха. Вот она, психология», – цитирует Житника Russia-Hockey.
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