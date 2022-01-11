Г. Орлов: конечно, Р. Ротенберг не ангел, но результаты налицо. Куда от фактов денешься?

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о новом главном тренере СКА Романе Ротенберге.

«Роман Ротенберг хорошо взял команду. Жаль, матч с ЦСКА отложили из-за коронавируса, потому что СКА с новым главным тренером был на подъёме — хотя он уже фактически весь декабрь руководил действиями игроков. Они с Брагиным руководят, но Роман взял бразды правления в свои руки. Может, его дерзость и смелость что-то добавят.



Какой хоккейный городок построили, какая база! Я неоднократно туда ездил, и мне нравится, что всё научно обосновано. У них хороший врачебный корпус, всё на высочайшем уровне. А это всё — Роман Ротенберг. Он начинал в клубе с пиара — какой антураж сделал! С каким удовольствием люди приходят на стадион. В конце 2022 года будет новая арена, и она будет отдана в управление СКА, судя по всему.



Много сделано. О людях надо судить не по словам, а по делам, поступкам. Конечно, Ротенберг не ангел, но результаты налицо. Куда ты от фактов денешься? Факты — упрямая вещь», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».