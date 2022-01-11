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«Правильное жёсткое решение». А. Морозов — о техническом поражении «Салавата» из-за COVID

«Правильное жёсткое решение». А. Морозов — о техническом поражении «Салавата» из-за COVID
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Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил разницу между техническим поражением «Салавата Юлаева» в матче с «Трактором» из-за коронавируса и рядом отменённых встреч в КХЛ по той же причине.

«Ситуация с «Трактором» и Уфой, когда «Салавату» поставили техническое поражение, была совсем другой, чем те отмены матчей, которые есть сейчас. «Трактор» прибыл на матч, а «Салават Юлаев» как юрлицо был отправлен на карантин. Им в той ситуации было засчитано техническое поражение, потому что был штраф от Роспотребнадзора. Я считаю, что всё было справедливо. Повторюсь, Роспотребнадзор наложил на юрлицо карантин, это юридически было выставлено, что команда не могла прибыть на матч. В той ситуации было правильное и жёсткое решение», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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