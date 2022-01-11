А. Морозов объяснил, почему КХЛ нарушила регламент в ситуации с ЧП в Нур-Султане

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию после матча «Барыс» — «Металлург» в Нур-Султане.
«Мы читали про заявление «Магнитки» после матча в Нур-Султане. Мы были на связи с госорганами Казахстана и с самим клубом. Нас заверили, что приняты все необходимые меры для проведения матча. Также мы разговаривали с «Магниткой», когда они приехали в гостиницу, на стадион. Конечно, возможно, что хоккеисты играли без зрителей или неважно себя чувствовали из-за сложившейся атмосферы. Но, когда команда проигрывает, у руководителей всегда случаются эмоции. Высказался Ласьков (вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга». – Прим. «Чемпионата») таким образом, у него было такое мнение. Потом он давал положительные комментарии.
Да, есть положение в регламенте про ситуации с чрезвычайными положениями. Мы это понимаем, признаём и знаем. Но команда уже находилась там, ей ничего не угрожало. Все согласились играть, соперник прилетел, госорганы нас завершили о безопасности, была усилена охрана. На тот момент в Нур-Султане было всё спокойно, поэтому пошли на такое решение, которое было принято. Мы видим, что всё прошло гладко. А то, что час пришлось в самолёте – так это в любом аэропорту бывают задержки», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 11 января 2022
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