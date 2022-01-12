Остон Мэттьюс повторил исторический рекорд для «Торонто»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.
Нападающий «кленовых листьев» Остон Мэттьюс забросил шайбу, продлив свою выездную голевую серию до восьми матчей. Как сообщает NHL Public Relations на официальной странице в «Твиттере», американец вышел на первое место по этому показателю в истории «Торонто». Он разделил лидерство с Даниэлем Маруа (сезон-1989/1990), Фрэнком Маховличем (сезон-1960/1961) и Бэйбом Дайем (сезон-1920/1921).
Кроме того, Мэттьюс забил 23-й гол и вышел на третье место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ, сравнявшись с Алексом Дебринкэтом.
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