Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин — после травмы: в голове столько всего. Хорошего, плохого, но всегда думаю об игре

Малкин — после травмы: в голове столько всего. Хорошего, плохого, но всегда думаю об игре
Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подвёл итоги матча с «Анахайм Дакс» (4:1), а также поделился мыслями о своём дубле.

«В моменте с последним голом я сначала думал о броске. Но переживал, что если промажу, то будет проброс. Я увидел Картера — он праворукий, и он был открыт. Я всегда любезен с партнёрами. Но надеюсь, скоро сделаю хет-трик.

Самое сложное — время до матча, потому что я очень долго ждал этого момента. Я знал, что участвовал в утренней раскатке и что буду играть сегодня. Время обеда, потом поспать, но в голове столько всего. Хорошего, плохого, но я всегда думаю об игре. Однако, когда я вышел на лёд, отбросил плохие мысли и сосредоточился на матче», — приводит слова Малкина журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».

Новость по теме
Евгений Малкин повторил достижение легендарного Марио Лемье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022