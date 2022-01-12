Малкин — после травмы: в голове столько всего. Хорошего, плохого, но всегда думаю об игре

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подвёл итоги матча с «Анахайм Дакс» (4:1), а также поделился мыслями о своём дубле.

«В моменте с последним голом я сначала думал о броске. Но переживал, что если промажу, то будет проброс. Я увидел Картера — он праворукий, и он был открыт. Я всегда любезен с партнёрами. Но надеюсь, скоро сделаю хет-трик.

Самое сложное — время до матча, потому что я очень долго ждал этого момента. Я знал, что участвовал в утренней раскатке и что буду играть сегодня. Время обеда, потом поспать, но в голове столько всего. Хорошего, плохого, но я всегда думаю об игре. Однако, когда я вышел на лёд, отбросил плохие мысли и сосредоточился на матче», — приводит слова Малкина журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».