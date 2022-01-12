Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ.



28-летний российский нападающий «молний» в матче с «Баффало Сэйбрз» набрал три очка, оформив хет-трик, проведя на льду 18 минут 48 секунд и заработав коэффициент полезности «+3».



Вторая звезда дня — нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт, забросивший две шайбы и отдавший результативную передачу во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (5:2).



Третьей звездой дня стал нападающий «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшейн, оформивший дубль в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ).

Напомним, в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:1, которая продлила хозяевам серию поражений до шести матчей.