«У него чертовски хорошая карьера». «Бостон» объявил о переходе легенды клуба Туукки Раска

«Бостон Брюинз» объявил о подписании контракта с вратарём Тууккой Раском.



Клуб и 34-летний голкипер согласовали пропорциональный годовой контракт на $ 1 млн до конца сезона. Раск заработает $ 545 тыс. При этом в соглашении есть пункт о полном запрете на перемещения.



В конце июля вратарю сделали операцию по восстановлению хряща в бедре. До этого в НХЛ финский хоккеист являлся неограниченно свободным агентом после того, как его 8-летний контракт с «Бостоном» закончился по завершении сезона-2020/2021.



За «мишек» Раск дебютировал в сезоне-2007/2008. Это его единственный клуб в НХЛ.



«Завтра он будет на тренировке, а вечером будет резервным вратарём. Что до того, когда он сможет сыграть, то тут уже тренеры примут решение. Он хочет вернуться и играть. Он полностью посвятил себя процессу восстановления, что не так просто.



Он мог бы просто закончить с хоккеем. У него была чертовски хорошая карьера, он рекордсмен клуба по победам, и в целом у него богатый послужной список. Но он хочет играть», — приводит слова генменеджера клуба Дона Суини официальный сайт НХЛ.

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