Источник: КХЛ приостановит регулярный чемпионат

КХЛ приостановит проведение регулярного чемпионата, сообщает «Бизнес Online».
Отмечается, что клубы не приняли ни один из вариантов продолжения сезона, который предлагался лигой — сократить количество матчей, провести плей-ин для команд, которые борются за попадание в плей-офф, уменьшить первый раунд Кубок Гагарина.
На сегодня уже семь команд в КХЛ отправились на карантин из-за коронавируса: «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Торпедо», рижское «Динамо», «Металлург» и «Спартак». Вскоре может добавиться и минское «Динамо». В январе было отменено в общей сложности 17 матчей. Новая дата проведения пока назначена только для встречи «Йокерит» — «Автомобилист» (перенесён с 3 на 22 января).
Ранее стало известно, что КХЛ договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. Из-за Олимпийских игр в Пекине ранее в чемпионате была предусмотрена пауза с 23 января до 20 февраля.
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