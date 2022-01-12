КХЛ попросила «Автомобилист» готовиться к матчу с «Северсталью». Ранее он был на карантине

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым сообщил, что лига попросила клуб готовиться к проведению домашнего матча с «Северсталью». Встреча запланирована на завтра, 13 января.

Чтобы избежать возможного форс-мажора, продажа билетов должна начаться в 18 часов по московскому времени.

«Автомобилист» до этого времени пребывал на карантине. Екатеринбургская команда занимает 10-е место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Клуб набрал 40 очков, проведя 44 встречи. В текущем сезоне «Автомобилист» одержал 17 побед (две из них — в овертайме, ещё одна — в серии буллитов). Отставание от зоны плей-офф составляет восемь очков, однако у «Барыса», идущего на восьмой позиции, на три матча сыграно больше.