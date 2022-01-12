КХЛ с 15 января приостановит проведение регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига сообщила о переносе четырёх игровых дней регулярного чемпионата на поздние даты.
«В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.
На сегодня уже семь команд в КХЛ отправились на карантин из-за коронавируса: «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Торпедо», рижское «Динамо», «Металлург» и «Спартак». В январе было отменено в общей сложности 17 матчей.
Ранее стало известно, что КХЛ договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. Из-за Олимпийских игр в Пекине ранее в чемпионате была предусмотрена пауза с 23 января до 20 февраля.
- 12 января 2022
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