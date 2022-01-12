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Плющев — о переносе игр: КХЛ занимается паникой, сами не знают, что делать

Плющев — о переносе игр: КХЛ занимается паникой, сами не знают, что делать
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал решение КХЛ о приостановке регулярного чемпионата.

«Если заболевших очень много, наверное, есть смысл приостановить всё это дело перед Олимпиадой. А в период ОИ можно кое-какие игры доиграть. Вопрос другой: можно ли было предотвратить эту ситуацию? Конечно, можно, если бы думали головой раньше, не играли в гладкий календарь, а играли по дивизионам своим. Тогда было бы меньше контактов в аэропортах, с людьми, меньше бы фотографировались. А сейчас: то одно решение, то второе, как-то всё непонятно.

Раз уж пошла такая серьёзная пандемия, которую можно было избежать, продумав грамотный календарь, остальные нюансы… сейчас же только по факту можно бить. Лига занимается паникой, потому что сами не знают, что делать. Это говорит о компетентности руководителей, а не о провале», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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